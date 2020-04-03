تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد حتى 16 نيسان

يشمل تعليق كل الدروس الدينية والقرآنية بقرار من وزارة الأوقاف، حيث أعلنت استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الـ 16 من نيسان الجاري وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار حتى الـ 4 من نيسان حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي فيروس كورونا.