اليمن.. الدفاعات الجوية تتصدى لطيران العدوان وتجبره على مغادرة أجواء الجوف

أحبطت الدفاعات الجوية اليمنية محاولة اعتداء جديدة لطيران العدوان السعودي في أجواء مديرية الحزم بمحافظة الجوف الليلة الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لطائرة تابعة للعدوان في سماء الحزم بالجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية، مشيراً إلى أن عملية التصدي تمت بواسطة منظومة فاطر 1 الدفاعية.

وكانت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني أحبطت خلال الأيام الماضية محاولات اعتداء لطائرات العدوان السعودي في أجواء محافظتي مأرب والجوف.