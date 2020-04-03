03, 04, 2020 - 10:25 صباحًا

بسبب الظروف الراهنة.. الاتصالات مستمرة في حال التأخر بدفع الفواتير

محليات   144

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً يقضي بعدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير بسبب الظروف الراهنة.

وطلبت الهيئة في بيان لها من جميع مزودي الانترنت وشركتي الخلوي ومزودي خدمات التطبيقات وخدمات تتبع المركبات عدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير المترتبة عليهم وتأجيل التسديد إلى فترة لاحقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أصدرت المؤسسة السورية للاتصالات قراراً يقضي بتمديد دفع فواتير الدورة 6 من عام 2019 لمدة شهر كامل دون قطع الخدمة ودون تحميل المشتركين أي فوائد أو غرامات.

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