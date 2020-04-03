الشعير تجاوز مرحلة الخطر في الحسكة

أكد المهندس رجب سلامة مدير زراعة الحسكة بان محصول الشعير تجاوز مرحلة الخطر وذلك نتيجة هطول الامطار التي حصلت خلال الاسبوع الحالي مما ساهم في ارواءه.

كما بين سلامة أن محاصيل الشعير هي الآن في فترة تشكل السنابل وان المساحة المزروعة بالشعير المروي تقدر ب 19 الف هكتار والشعير البعل 433 الف هكتار، مشيرا الى ان أول المناطق القابلة للحصاد هي مناطق العريشة والشدادي ومركدا كون درجات الحرارة اكثر ارتفاعا من المناطق الشمالية ومن المتوقع ان تبدا عمليات الحصاد في الاسبوع الأول من شهر أيار القادم بالنسبة لهذه المناطق بينما المناطق الشمالية تبدا عمليات الحصاد بعد منتصف شهر أيار نفسه، مؤكدا توفر الحصادات في جميع النواحي والقرى التي تعتمد على الحصادات .

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر