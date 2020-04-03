طرطوس.. خلية الطوارىء تتابع تنفيذ الإجراءات وتشديد حظر التجوال 

تتابع محافظة طرطوس إجراءات حظر التجول داخل المدن وبين المدن والأرياف إلى جانب توزيع الخبز والمواد الغذائية المقننة عبر السيارات الجوالة خاصة في الأرياف ضمن نطاق كل وحدة إدارية بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة والقيام بجولات على الأفران العامة والخاصة والأسواق وتستمر عمليات الرش والتعقيم التي تنفذها البلديات والمؤسسات الرسمية للشوارع والأحياء والمدارس ومختلف المرافق العامة والخاصة.

واستعرض محافظ طرطوس خلال ترؤسه اجتماع خلية الطوارئ المركزية في المحافظة الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي والتقيد بقرار رئاسة مجلس الوزراء حول تصاريح التجول وعدم تخويل أي جهة صلاحية منحها والتأكيد على الإستمرار بحملات النظافة اليومية للشوارع والأحياء والمقرات الحكومية والتشدد بتطبيق حظر التجوال وإغلاق المحال التي تشهد تجمعات وتكليف مدير الصحة بتجهيز طواقم طبية مدربة جاهزة بأعداد مناسبة لمواقع الحظر لتكون في جهوزية تامة في أي لحظة وطلب من قيادة الشرطة الجهوزية التامة لتقديم المؤازرة لقطاع الصحة بأي لحظة واستعرض الخطة التنفيذية للمحافظة المتبعة لمنع الإكتظاظ و التجمعات وإيصال الخبز والمواد المقننة للمواطنين في منازلهم عبر اللجان المشكلة بكل قطاع والاستمرار باستجرار الخضار والبطاطا من الفلاحين في سهل عكار وبيعها للمواطنين بنفس سعرها ما أدى لهبوط الأسعار لتشمل كل المناطق وأكد على دعم عمال النظافة لجهودهم الكبيرة التي يقومون بها لتحفيزهم على العمل أكثر.

ولفت عضو قيادة فرع الحزب الرفيق جمال غزيل رئيس المكتب الاقتصادي لمتابعة المحافظة بكامل أجهزتها والتزام أبنائها والوحدات الإدارية في العمل بالتشاركية مع الحزب , وأوضح العميد موسى الجاسم قائد شرطة طرطوس أنه تم التعميم على الوحدات الشرطية بالجهات التي تستطيع التنقل أثناء حظر التجول وفق التعاميم الصادرة ومنع أي مخالفة.

من جهة ثانية وتخفيفاً لمعاناة أبنائها الذين توقفت أعمالهم خلال فترة الحظر قام مجلس بلدية بيت كمونة بالتعاون مع المجتمع الأهلي بتوزيع حوالي 240 سلة غذائية على العائلات في أحياء بيت الجبل وبيت كمونة والعنابية وحاموش سرسكي وبيت عليان و دحباش وتوزيع 55 سلة صحية ومبالغ مالية لأسر الشهداء والجرحى ضمن قطاع البلدة.

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي