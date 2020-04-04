التزام بقرار حظر التجوّل في القرداحة

شهدت مدينة القرداحة والقرى التابعة لها التزاما تاما من قبل المواطنين والمحال التجارية بقرار حظر التجول الذي صدر من قبل الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا والذي يقتضي حظر تجوال المواطنين وإغلاق كافة منافذ الشراء من تمام الساعة ال١٢ ظهرا ليومي الجمعة والسبت ومن الساعة ال٦ مساء حتى ال٦ صباحا لباقي ايام الاسبوع.

كما يتم تنفيذ العزل الوقائي للمدينة وقراها كل منها على حدى فكانت الشوارع خاليا تماما من المواطنين المارة و توقف حركة وسائل النقل الخاصة، باستثناء رجال الشرطة وقوى الأمن التي تجوب أنحاء المدينة حرصاً على السلامة العامة و إبقاء الوضع الوقائي تحت السيطرة.

البعث ميديا – اللاذقية – رفيا عبود