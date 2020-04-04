فليك مدرباً في بايرين ميونخ حتى 2023

أعلن بايرن ميونيخ التوصل إلى اتفاق مع مدربه المؤقت هانز فليك لتمديد عقده حتى 2023 ليصبح مدرباً دائماً للفريق.

وقال كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن في بيان إن النادي راض تماماً عن عمل فليك مضيفاً أن “الفريق تطور بصورة كبيرة تحت قيادته الأمر الذي انعكس على النتائج.. نحن الفريق الوحيد الذي لا يزال ينافس في ثلاث بطولات”.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني كما بلغ قبل نهائي كأس ألمانيا ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الدوري الألماني متوقف حالياً حتى 30 نيسان الجاري على الأقل ويقول مسؤولون إن استئناف اللعب سيتضمن على الأرجح إقامة المباريات دون جماهير.