قرارات التعليم العالي حول التعليم المفتوح والدراسات العليا

أجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسجيل طلاب التعليم المفتوح على مقررات الفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020 وايقاف مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه حتى إعادة الدوام في الجامعات.

وفي بيان لها بينت الوزارة “تعد الفترة من تاريخ إيقاف الدوام 14-3- 2020 وحتى تاريخ إعادة الدوام في الجامعات مبررة ولا تدخل ضمن المدد المحددة للتسجيل في مرحلة أطروحة الماجستير”.

كما تعد الفترة المذكورة مبررة لطلاب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة الموجودين خارج سورية حاليا ولم يتمكنوا من العودة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة على صعيد العالم للتصدي لفيروس كورونا.

وتعد الفترة المذكورة مبررة أيضا لطلاب الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” المسجلين في مرحلة الأطروحة بمن فيهم الطلاب المشمولون بالمرسوم رقم 69 لعام 2019.

ولا تحسب الفترة من تاريخ 14-3-2020 وحتى تاريخ اعادة الدوام في الجامعات من ضمن مدد الإيفاد الأساسية والتمديد والتجميد للموفدين داخليا.

وكانت الوزارة قررت في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانية من 2-4-2020 ولغاية 16-4-2020.