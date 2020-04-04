نهى جبارة تشارك بالتوعية من كورونا بالتصميم الإعلاني

“التصميم الإعلاني فن يخاطب جميع شرائح المجتمع”، بهذه المفردات بدأ حديثي مع التشكيلية نهى جبارة التي اتسمت لوحاتها بأسلوبها التعبيري وبتضمين المعاني خلف ملامح وجوهها الضبابية وبين ثنايا العجينة اللونية والسطوح الخشنة حيناً عن تجربتها بالتصميم الإعلاني الذي يعد وسيلة تشاركية توصل الفكرة بالتكثيف والإيحاء بالشكل والكلمة.

وتبيّن جبارة بأن أقوى الرسائل هي الرسائل الإعلانية الموجهة للجمهور والتي تخاطب الجميع بأبسط المفردات، لاسيما في هذا الوقت العصيب الذي نواجه فيه جائحة كورونا العالمية.

وتبيّن جبارة بأن أقوى الرسائل هي الرسائل الإعلانية الموجهة للجمهور والتي تخاطب الجميع بأبسط المفردات، لاسيما في هذا الوقت العصيب الذي نواجه فيه جائحة كورونا العالمية.