04, 04, 2020 - 9:50 مساءً

إيقاف تصدير الألبان والأجبان والبقوليات والكلور

محليات   130

تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا إيقاف تصدير البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بوقف تصدير مجموعة من المنتجات الغذائية إلى جانب اثنين من مستحضرات التعقيم المنتجة محلياً لمدة شهر.

وشملت المواد الغذائية التي تم إيقاف تصديرها “البيض والأجبان والألبان والبقوليات المعلبة والمغلفة” إلى جانب منع تصدير مادة الكلور وماء الجافيل إضافة إلى تشميل كل البنود الجمركية التي تتضمن هذه المواد.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر إيقاف تصدير هذه المواد لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها.

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