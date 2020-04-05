الجو غائم جزئيا وسديميا بشكل عام

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا وسديميا بشكل عام وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم في الساعة أحيانا وخاصة على المرتفعات الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج على الساحل ومتوسط ارتفاع الموج في الداخل.

وبحسب المديرية يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح قريبة من معدلاتها والجو غائم جزئي بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية مع بقاء الأجواء السديمية فوق المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.