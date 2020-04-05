مركز  للحجر الصحي في مبنى الصم والبكم بدير الزور

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا توالي صحة دير الزور اهتمامها بهذا الخصوص، حيث جهزت مركزا مؤقتا للحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وذلك في مبنى الصم والبكم بقرية عياش في ريف دير الزور.

مدير صحة دير الزور الدكتور بشار الشعيبي قال: أن المركز يضم 60 غرفة تتسع لـ 120 سريرا، وهو المركز الثاني الذي يتم تجهيزه في المحافظة، بعد أن قامت بتجهيز مركز للحجر والعزل الطبي في مبنى مجمع المشافي بمشفى الأسد بسعة 25 سريرا لجناح العزل الطبي و25 سريرا لجناح الحجر الصحي.

يذكر أن محافظة دير الزور لم تسجل أي حالة بمرض كورونا لتاريخه، وهناك استنفار كامل في المحافظة من الجهات المعنية بالتصدي للمرض من خلال حملات التعقيم والتوعية وتطبيق الحجر المنزلي على السكان.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي