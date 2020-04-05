الكرملين: بوتين يتطلع إلى تفاوض بناء حول أسواق الطاقة

حذر الكرملين من أن زيادة حجم إنتاج النفط لا تخدم مصلحة أي دولة، مؤكدا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتطلع إلى إطلاق مفاوضات بناءة بشأن الوضع في أسواق الطاقة العالمية.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، صرح في مقابلة مع قناة “روسيا-1″، بأن موسكو لم تكن من مؤيدي إنهاء صفقة “أوبك+”، مضيفا بأن الرئيس بوتين، والجانب الروسي بشكل عام، يتطلع إلى التفاوض البناء الذي لا بديل عنه لاستعادة استقرار سوق الطاقة العالمية.

ولفت إلى أن السعوديون أقدموا على تسهيلات وزيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج، وأدى ذلك إلى أن جميع مستودعات النفط في العالم ستكون مملوءة بالكامل بعد قليل، ولم تعد الناقلات تستخدم لنقل النفط بل كصهاريج عائمة، وفي نهاية المطاف سنصل إلى انخفاض سعر النفط إلى أدنى مستوى له، ما لا يصب في مصلحة أي دولة.