تكربم الكوادر العاملة في حقل التصدي لفيروس كورونا في المؤسسات الطبية في اللاذقية

أطلقت نقابة الاطباء في سورية وبالتعاون مع فرع النقابة باللاذقية مبادرة لتكريم الكوادر الطبية وجميع العاملين والفنيين في مجال التصدي لفيروس كورونا في مشافي المحافظة كرسالة تقدير لدورهم الانساني وتفانيهم بالعمل ومواجهة المخاطر.

الرفيقان المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم شاركا نقابة الاطباء المركزية وفرع اللاذقية للنقابة في زيارة عدد من مشافي المحافظة لتقديم الدعم والتقدير للكوادر الطبية للثناء على الجهود الكبيرة التي يقدمونها خلال هذه المرحلة والتي تأتي استكمالا لدورهم طوال السنوات السابقة كجيش رديف لقوات جيشنا الباسل.

نائب نقيب الاطباء في سورية الدكتور غسان فندي أشار إلى أن نقابة الأطباء ومن خلال هذه المبادرة التي ستشمل فروع النقابة في جميع المحافظات تعبر عن الشكر للأطقم الطبية في جميع المشافي والتي تقوم بدورها على اكمل وجه ومن جهة ثانية تمثل رسالة للمواطنين للالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .

ولفت الدكتور فندي إلى ضرورة اتباع الجميع إجراءات السلامة العامة سواء من الأطباء ومن المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات لنكون قادرين على تجاوز هذه الظروف والحدٍ من انتشار الفيروس كما تجاوزنا على مدار السنوات الماضية الكثير من التحديات.

وأكد الدكتور فندي أن الخدمة الطبية تقدّم في المشافي بأفضل حالاتها داعيا الى التخفيف أيضا في المشافي من أعداد المرافقين الأمر الذي يعطي أريحية أكثر في التعامل مع المرضى والتخفيف من الازدحام في أماكن قد تكون سببا لانتشار العدوى.

من جهته لفت رئيس فرع نقابة الأطباء في اللاذقية الدكتور منذر بغداد إلى أهمية الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية في التصدي لفيروس كورونا و التي تبذل جهدا كبيرا في سياق العناية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين ويضعون انفسهم في مواجهة العدوى والخطر الامر الذي دفع النقابة لإطلاق هذه المبادرة والتي ستشمل جميع العناصر العاملة من اطباء وممرضين وفنيين ومستخدمين .

ورأى ان الالتزام بالتعليمات التي حددتها وزارة الصحة وتعمل على تطبيقها جميع الجهات في سورية بمؤازرة واصرار من وزارة الداخلية ستضعنا امام نتائج ايجابية في التصدي للفيروس المستجد .