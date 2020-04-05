طهران: واشنطن تمارس إرهاب “صحي”

وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني موقف الولايات المتحدة المعرقل لمنح إيران التسهيلات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء عن شمخاني قوله في تغريدة نشرها اليوم على موقع تويتر إن “حظر السلع الصحية خطوة غير شرعية وانتهاك لحقوق الإنسان وعداء سافر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشعب الإيراني”.

وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان أكد مؤخرا أن الكثير من الدول الأوروبية وافقت على منح إيران قروضا من صندوق النقد الدولي فيما صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها في هذا المجال.