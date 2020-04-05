علماء يستبعدون فرضية انتقال “كورونا” عن طريق الحشرات

مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، أثيرت جملة من التساؤلات أهمها ما إذا كانت الحشرات التي تكثر في الربيع والصيف، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس “كورونا”.

فقد استبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا “كوفيد-19” عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: “لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية”، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.