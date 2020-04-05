نحو 1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوراسي

وصل حجم التجارة الخارجية بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي إلى نحو مليار ونصف مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي قوله: إن التجارة الخارجية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغت أكثر من 1.4 مليار دولار في خمسة أشهر خلال فترة من الـ 27 من تشرين الأول 2019 حتى الـ 25 من آذار 2020.

وأشار لطيفي إلى أنه ومنذ بدء سريان اتفاقية التجارة التفضيلية بين الجانبين في الـ 27 من تشرين الأول الفائت بلغ حجم التجارة الخارجية 1.489 مليار دولار بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي والذي يضم “روسيا بيلاروسيا كازاخستان أرمينيا قرغيزيا”، حيث شكلت صادرات إيران 33 بالمئة في مقابل نسبة استيراد 67 بالمئة.