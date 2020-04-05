نشرة أسعار طرطوس من داخل السوق

سجل سعر صحن البيض بأسواق طرطوس رقماً فلكياً جديداً، حيث قفز لعتبة الـ2400 ليرة، وسجل سعر كيلو الليمون الحامض 1200 ليرة، والبرتقال اليافاوي 600 ليرة، والجزر 400 ليرة، والبندورة 500 ليرة، وربطة البصل الأخضر الصغيرة 200 ليرة، والبطاطا من النوع الرديء 600 ليرة، والثوم \المخزن\ خمسة آلاف ليرة، وكيلو الفول السوداني اليابس الفلش 1500 ليرة.

في حين سجلت أسعار ذرة البوشار الفلش 1100 ليرة، والحمص اليابس المعبأ 725 ليرة، فيما قفزت أسعار الألبان والأجبان ليسجل سطل زنة أقل من 2 كغ 650 ليرة من دون العبوة، وكذلك الأمر لأقل من نصف كغ لبنة بلدية،وبيع ليتر الزيت النباتي بـ 1800ليرة، وكروز المتة زنة 200غ بـ 750 ليرة.

بينما سجل كغ لحم العجل 8500 ليرة، والفروج المنظف أربعة آلاف ليرة.

ورغم كل ما يقال عن رقابة أسعار المعقمات، فقد بيعت عبوة الكحول إنتاج الشركة السورية لصناعة الكحول سعة 4\1 مل درجة 75% كحول بـ 950 ليرة، وعبوة الليتر إنتاج شركة سكر حمص درجة 95% كحول بـ 4000 ليرة، أما المعقمات الأخرى فتراوح سعر ليتر الكلور بين الـ400 والـ600 ليرة وهلم جرا…

كما سجل غياب مادة الزيت النباتي المقننة منذ أسبوعين عن منافذ السورية للتجارة وتوفر مادتي الرز والسكر المقنن وغياب محارم الكنار إنتاج الشركة العامة للصناعات التحويلية بنوعيها المعبأة بالنايلون لاستخدامات اليدين والتواليت وغياب معقمات الكلور والفلاش إنتاج الشركة العامة للمنظفات الكيميائية…!!!؟

وتأتي هذه الأسعار الصادمة وسط ذهول المستهلكين الذين بدا غالبيتهم الغالبة لا حول ولا قوة…

وتظهر أسعار \الأمر الواقع\ التي يفرضها ويحددها السوق عجز الإجراءات التي تفرضها السلطات بموجب القوانين والأنظمة المرعية من إغلاقات وغرامات ومصادرات…

وهذا يستدعي استخدام وسائل أكثر ردعاً وزجراً وتدخلاً فاعلاً وسريعاً للسورية للتجارة، إلى جانب تعزيز المبادرات التي ظهرت من خلال تسويق انتاج الفلاحين من الخضار والفواكه والبطاطا مباشرة إلى المستهلكين بإشراف المحافظة بسيارات جوالة بعيداً عن سوق الهال وسماسرته وتجار المفرق وهي خطوة يجب تعميقها وتوسيع نطاق تطبيقها الجغرافي…

ومتابعة لإجراءات حظر التجول الجزئي الذي تنفذه المحافظة من وداخل وبين مدنها وأريافها ومع المحافظات فهناك تفاوت في التزام الناس بالإجراءات بين منطقة وأخرى وحي وآخر سيما الحظر النهاري الإضافي الممتد بين الثانية عشرة ظهراً والسادسة مساءً فيما نجح حظر التجوال الكامل على الكورنيش البحري بشكل لافت خلال اليومين الفائتين وهذا مطمئن ومريح…

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي