وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار تتفقد مراكز الحجر الصحي في طرطوس

تفقدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار، وفيقة حسني، والرفيق أمين فرع طرطوس للحزب، د. محمد حبيب حسين، ومحافظ طرطوس، صفوان أبو سعدى، واقع المراكز الحجر الصحي في محافظة طرطوس، التي بدأ تجهيزها في إطار مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد ونسب الجاهزية.

وأثنت الوزيرة على الجهوزية التامة لمراكز الحجر الصجي في استقبال أي حالة مصابة، ومن الجدير بالذكر أنه لم تسجل أي حالة إصابة في طرطوس.

هذا وشارك في الجولة السادة قائد شرطة محافظة طرطوس، العميد موسى الجاسم، وعضوي المكتب التنفيذي، جورج حنا وثريا الجندي، ومدير الصحة، د. أحمد عمار، ومدير السياحة، يزن الشيخ، ومدير فرع الإنشاءات العسكرية، نوار عثمان.

البعث ميديا || طرطوس – محمد محمود