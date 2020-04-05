يتمتع بمستوى جيد من التنظيم وخبرة في العمل الاجتماعي.. البعث يشارك في حملة التصدي لوباء كورونا منذ أيامها الأولى

دمشق – البعث ميديا:

عممت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتركي على القيادات الحزبية المتسلسلة بحشد طاقات البعثيين في أنحاء القطر للإسهام في دعم الوعي الوقائي لدى المواطنين، في مختلف مناطق وجودهم، من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح مصدر إعلامي مسؤول في القيادة المركزية أن القيادة المركزية طلبت من قيادات الفروع وضع خطط لقواعدها تتضمن إجراءات محددة حسب ظروف كل منطقة، مشدداً على أهمية الاستفادة من طاقات كوادر البعث المنتشرين في القرى والبلدان والمدن السورية وكذلك في جميع المؤسسات العامة والخاصة، ما يسهل عليهم العمل في النشاط الاجتماعي للحماية من وباء كورونا.

وشدد المصدر على أهمية مشاركة حزب البعث في جهود الحماية من الوباء لأن البعث يتمتع بمستوى جيد من التنظيم والقدرة على العمل الجماعي التعبوي، ما يعزز جدوى عمله وأدائه، مشيراً إلى ضرورة الالتزام التام بتوجهات الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا والتعليمات المعتمدة في هذا المجال.

ونوه المصدر إلى أن حزب البعث العربي الاشتراكي انضم للجهود الحكومية والشعبية الواسعة للحماية من وباء كورونا منذ الأيام الأولى لبدء تفشي الوباء عالمياً وإطلاق حملة وطنية للتصدي له في سورية، إن هذا النشاط يأتي في إطار برنامج الحزب الاجتماعي الذي يركز على ضرورة تعزيز دور الحزب في المجتمع بشكل عام.