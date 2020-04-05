٧٤ معتمد وتوجيهات صارمة بتنظيم توزيع الخبز في صحنايا

متابعة لما جرى في الآونة الأخيرة من أخطاء ومخالفات في عملية توزيع الخبز بلدة صحنايا.

وجه محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم بتنظيم توزيع الخبز ومحاسبة اي مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع عضو قيادة فرع الحزب الرفيق د. حامد أبو خليف ومدير الناحية الرائد مناف الرشيد وأمناء الفرق الحزبية عمليات الانتاج والتوزيع

وأوضح رئيس البلدية نزار جمول الذي في تصريح لـ “لبعث ميديا” أنه تم تحديد ٧٤ معتمداً وتم توزيعهم على أحياء البلدة بإشراف المجلس المحلي و المخاتير و لجان الأحياء و قد تم نشر أسماء المعتمدين و أرقامهم على صفحة مجلس بلدة صحنايا و أي مواطن لا يحصل على مادة الخبز الإتصال بمعتمد الحي الأقرب له و في حال عدم التجاوب الإتصال برئيس المجلس المحلي و أمناء الفرق الحزبية وسيتم معاقبة المعتمد المخالف وإلغاء موافقته.

واعتبر جمول أن المرحلة الحالية والظروف الطارئة تتطلب تعاون الجميع لحماية المواطن ومنعا من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تحديد سعر الربطة من المعتمد للمواطن ب ٦٠ ليرة سورية فقط ، علما أن عمل المعتمدين سيتمر بالتنسيق مع ٩ معتمدين تم تحديدهم من أجل البيع عن طريق البطاقة الذكية وذلك تخفيفا الازدحام ومنعا التجمعات.

وفي سياق متصل بين جمول أن البلدية مستمرة بعمليات التنظيف والتعقيم في الشوارع والحارات والأماكن المزدحمة وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

البعث ميديا || ريف دمشق – علي حسون