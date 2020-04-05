23 ألف طن من البطاطا الربيعية في منطقة الغاب

بدأ مزارعو منطقة الغاب بمحافظة حماة عمليات جني محصول البطاطا للعروة الربيعية للموسم الحالي وسط توقعات بإنتاج 23 ألف طن.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن البطاطا من المحاصيل الزراعية الأساسية في منطقة الغاب والتي بدأت زراعتها تشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين والتوسع في مساحاتها نظراً لدورة إنتاجها القصيرة نسبياً وغلاء ثمنها مبيناً أن صنفي سبونتا ودراجا هما الأكثر انتشاراً في المحافظة حيث تتركز زراعتهما في مجال مناطق محردة وجب رملة وسلحب والسقيلبية.

ولفت إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بالبطاطا للعروة الربيعية خلال الموسم الزراعي الحالي وصلت إلى 1157 هكتاراً منوهاً بأن تقديرات الإنتاج لهذه المساحات تصل إلى 23 ألف طن.