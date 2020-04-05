استلام اسطوانة الغاز على حالها تبعاً للأقدمية وتوافر المادة

أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه لا تعديل على مدة استلام اسطوانة الغاز وتبقى على حالها تبعاً للأقدمية وتوافر المادة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بعد تثبيت المعتمدين من قبل المواطنين ستكون مدة الحصول على الأسطوانة أقل وذلك مع توافر المادة واستمرار التوريدات.

ولفتت الوزارة إلى أنها مستمرة بالعمل على مدار الساعة قبل بدء ساعات الحظر مشيرة إلى أنها مددت فترة استلام الغاز للمواطنين الذين وردتهم رسالة يوم أمس حتى السادسة من مساء اليوم نتيجة فترة الحظر التي طبقت من الساعة الـ 12 ظهراً يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة أنه في حال لم يستطع أي مواطن الحصول على أسطوانة الغاز بعد ورود الرسالة له يمكن إعادة طلبها عبر تطبيق “وين” أو عبر “مربع 9884 نجمة” أو قناة التلغرام الخاصة بالبطاقة الذكية.