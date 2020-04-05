ترخيص 3 منشآت جديدة لإنتاج مواد التعقيم في حمص

منحت مديرية صناعة حمص خلال الربع الأول من العام الحالي الترخيص لثلاث منشآت جديدة وضعت بالاستثمار الفعلي لإنتاج مواد التعقيم والكحول الطبي برأسمال نحو 150 مليون ليرة سورية.

وأوضح المهندس بسام السعيد مدير صناعة حمص في تصريح له أن عدد المنشآت الصناعية المستثمرة حاليا في إنتاج وتصنيع مواد التعقيم والكحول الطبي والمنظفات الكيميائية تبلغ 14 منشأة منها ست منشآت لإنتاج المواد الطبية والمعقمات وسبع منشات تنتج الجافيل والفلاش والمنظفات إضافة إلى وجود منشأة واحدة لانتاج الكمامات الطبية بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف كمامة يوميا.

وأشار السعيد إلى التسهيلات المقدمة بهدف استمرار إنتاج هذه المنشآت لتعمل بطاقتها القصوى من خلال 3 ورديات على مدار 24 ساعة وذلك لتأمين حاجة السوق المحلية ومختلف الفعاليات من المواد الطبية والمنظفات.

وبين مدير صناعة حمص أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي منح الترخيص لـ 45 منشأة صناعية وحرفية برأسمال اجمالي يبلغ نحو مليار ليرة سورية وتؤمن فرص عمل لحوالي 200 عامل دخل منها 18 منشأة مرحلة الإنتاج.