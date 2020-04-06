احتجاجاً على الممارسات نظام أردوغان.. محاميان تركيان يضربان عن الطعام

احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الحقوقيين ومختلف فئات الشعب التركي، أعلن المحامي أيتاج أونال والمحامية أبرو تيمتيك الليلة الماضية إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأوضح بيان صادر عن جمعية الحقوقيين التقدميين ومكتب المحاماة الشعبي التركي أن تيمتيك وأونال قررا الدخول في هذا الإضراب المفتوح للمطالبة بالإفراج عن رئيس الجمعية سلجوك كوز آغاجلي وسبعة من أعضاء هيئتها الإدارية المعتقلين بعد أن حكمت المحكمة عليهم وعلى 12 آخرين من المحامين من أعضاء الجمعية بالسجن لفترات مختلفة وصل مجموعها إلى 159 عاما.

وناشد البيان في اليوم العالمي للمحاماة جميع المنظمات الحقوقية في العالم باتخاذ موقف تضامني من المحامين الأتراك المعتقلين “الذين يدفعون ثمن تصديهم لسياسات أردوغان الاستبدادية والمعادية للديمقراطية”.

ويأتي إضراب المحاميين أونال وتيمتيك بعد يومين من وفاة المغنية التركية هيلين بولاك بعد إضراب عن الطعام دام نحو 300 يوم.