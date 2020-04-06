الرئيس الإيراني: يجب تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن العالم كله يمر بظروف عصيبة جراء فيروس كورونا ما يوجب تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة داعيا الشعب الإايراني إلى الوقوف إلى جانب الحكومة للخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم إنه ستتم إعادة تشغيل المعامل والورشات الصناعية والإنتاجية بشكل تدريجي وفق البروتوكولات الصحية مشيرا إلى أن الجامعات والشركات المعرفية الإيرانية تعاونت وقدمت خدمات جبارة على صعيد مكافحة الفيروس كما اتخذت الحكومة الإيرانية قرارات بتنسيق التسهيلات والمساعدات التي تقدمها المؤسسات المختلفة في هذا الإطار.