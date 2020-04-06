حالة الطقس لليوم.. أمطار متفرقة وأجواء سديمية

نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة، لتصبح حول معدلاتها.

وبحسب توقعت مديرية الأرصاد الجوية، فإن الجو يكون غائما جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة فوق المرتفعات الساحلية، مع بقاء الأجواء السديمية فوق المناطق الشرقية والبادية.

في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.