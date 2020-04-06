مأساة كبيرة لغوارديولا.. والسبب كورونا

نعى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي والدة مدرب فريقه الأول لكرة القدم الإسباني بيب غوارديولا التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 82 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في تويتر: إن أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب في منطقة مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتبرع غوارديولا الذي سبق له أيضاً تدريب برشلونة وبايرن ميونخ وقضى معظم مسيرته كلاعب في برشلونة بمليون يورو الشهر الماضي لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في إسبانيا.