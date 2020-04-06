وفيات كورونا المستجد تتجاوز سبعين ألف حالة عالمياً

تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم سبعين ألف حالة 75 بالمئة منها في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استند إلى مصادر رسمية اليوم.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة 70009 بينها 50215 في أوروبا القارة الأكثر تأثرا بالفيروس وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877 تليها إسبانيا مع 13055 وفرنسا 8078 حالة وفاة كما تم تسجيل 9648 حالة في الولايات المتحدة.

وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم 60 ألفاً و500 شخص والوفيات 3739 مع تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف جهانبور في تصريح صحفي إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفاً و236 شخصا لغاية الآن.

بدورها ذكرت وكالة الصحة العامة في سويسرا أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 584 من 559 وحالات الإصابة إلى 21652 من 21100 أمس.

وسجلت هولندا 101 وفاة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1867 و952 إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى 18803 وفق ما أعلن معهد الصحة العامة.

كما ارتفعت حالات الوفاة بكورونا في سويسرا إلى 584 والإصابات المؤكدة 21652 فيما سجلت رومانيا حتى الآن 4057 حالة إصابة مؤكدة و157 حالة وفاة ما دفع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً أخرى بعد الفترة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

بدوره قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعلن حالة الطوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى غداً الثلاثاء لتعزيز إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا وسيتم إطلاق حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليونات ين أي ما يعادل 1 تريليون دولار للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي للوباء بما في ذلك المدفوعات النقدية للأسر المحتاجة والدعم المالي لحماية الشركات والوظائف.