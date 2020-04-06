الأمم المتحدة توجه نداء عالمي لحماية النساء من العنف

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء عالميا لحماية النساء والفتيات وذلك في وقت يتفاقم فيه العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في بيان ومقطع فيديو بالانكليزية مع ترجمة لكلامه إلى اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية إن “العنف لا يقتصر على ساحات المعارك..وللأسف بالنسبة للعديد من النساء والفتيات إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن.. إنه المنزل”.

مضيفا: “إنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم.. لأنه على مدى الأسابيع الماضية ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي”.

ودعا غوتيريش جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لفيروس كورونا داعيا النظم القضائية إلى مواصلة مقاضاة المعتدين.

وقالت الأمم المتحدة إنها غير قادرة في هذه المرحلة على تحديد عدد النساء أو الفتيات اللواتي يتعرضن لعنف أسري في العالم نتيجة الحجر المنزلي لكنها أشارت إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف خلال حياتها.