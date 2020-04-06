تأجيل جائزة المرأة للخيال لأول مرة

أجل حفل توزيع جائزة المرأة للخيال البريطانية، بسبب فيروس كورونا الوبائى، و تم تأجيله حتى 9 سبتمبر، ويمثل التأجيل الأول في تاريخ الجائزة ، الذي بلغ 25 عامًا هذا العام.

وسيعلن عن القائمة المختصرة المكونة من ستة كتب فى 22 أبريل ، ولكن تم أيضًا تأجيل حدث قراءات القائمة المختصرة حتى سبتمبر.

وفي بيان على موقع الجائزة على الإنترنت ، قالت مؤسس كيت موس: “الآن نحن بحاجة إلى قصص أكثر من أي وقت مضى، يمكنك من خلال صفحات الكتاب، السفر إلى أي مكان ، يمكننا أن نتعجب من مرونة الروح البشرية ، يمكننا أن نشعر ونأمل ونتساءل، يمكننا أن نتذكر أن الأمل سيأتي، الروايات هي الجسر الذي يجمعنا معًا ، وعلى الرغم من أن القراءة هي أكثر الوظائف خصوصية ، إلا أنها أيضًا طريقة رائعة للتواصل مع بعضنا البعض في هذه الأوقات المفككة“، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع hebookseller.