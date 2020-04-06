الفضائية التربوية: 266 درساً و57 ندوة لتعويض الفاقد التعليمي

الظروف التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا على القطاع التربوي تطلبت تحركا من المعنيين بوزارة التربية وابتكار أساليب تتلاءم مع الظروف المستجدة لتعويض الفاقد التعليمي خلال فترة تعليق الدوام المدرسي وما بعده ولعبت قناة الفضائية التربوية دورا أساسيا في ذلك حيث وصل عدد الدروس التي بثتها منذ بداية تعليق الدوام في السادس عشر من آذار وحتى يوم السبت الماضي الرابع من نيسان إلى 266 درساً للحلقة الأولى والثانية للتعليم الأساسي والثانوي بمعدل12 ساعة يوميا إضافة إلى بث ندوات تعليمية لمراحل التعليم المختلفة بمعدل 57 ندوة وفق مدير الفضائية التربوية السورية وائل شاهين.

وأشار شاهين في تصريح له إلى استمرار القناة ببث برامج تثقيفية توعوية خلال فترة التعليق كبرنامج صباحك خير سورية بمحتوى توعوي صحي تربوي بمعدل 19 حلقة إضافة إلى بث فواصل صحية حول فيروس كورونا وإرشادات وطرائق الوقاية منه وأخبار تربوية.

وحول تحميل البرامج التعليمية كافة على مواقع التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة للطلاب لمتابعتها بوقت لاحق أوضح شاهين أنه تم تحميل دروس وندوات وفواصل توعوية خاصة بهذا الفيروس على صفحة القناة على الفيس بوك وموقعها على اليوتيوب وعلى مواقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث تمت إضافة بث التربوية من قبل وزارة الإعلام على القمر الروسي وعلى البث الرقمي الأرضي لزيادة نسبة المشاهدة وتعويض الفاقد التعليمي.

وأكد شاهين أن العمل مستمر للمرحلة الثانية من الخطة التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي لشهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة يضاف إليها التعليم المهني اعتبارا من الـ5 من نيسان وحتى الـ16 منه بمعدل ست ساعات بثا مباشرا ستة دروس وثلاث ندوات يومياً خلال هذه الفترة لافتا إلى أنه سيتم استبعاد بث دروس الحلقة الأولى في هذه المرحلة ليبقى التركيز على دروس الصفوف من السابع إلى البكالوريا.