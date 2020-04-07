أطباء السويداء في مبادرة لدعم الأسر المحتاجة

أكد نقيب أطباء السويداء الدكتور زياد غانم أن عيادات الأطباء تستقبل المرضى المحتاجين بشكل مجاني ودائم وان كافة أطباء المحافظة على قدر عالي من المسؤولية تجاه أبناء المجتمع، حيث قدموا يوما مجانيا في عياداتهم الخاصة للحالات الإسعافية، وذلك بهدف مراعاة الحالة المادية ولدعم الحالة المعنوية للمجتمع.

وأضاف نقيب الأطباء أنه تم تكريم ٦١ من الأطباء المقيمين في المشفى الوطني وأنه تم فتح باب التبرع من قبلهم لدعم الأسر المحتاجة في المحافظة، كما سيتم تزويد الكادر الصحي الأقرب من حالات الكورونا أن حدثت بألبسة واقية.

وأشار غانم أن هذه الإجراءات تنطلق جميعها من مبدأ التكافل الاجتماعي والوقوف مع أبناء المجتمع في هذه الظروف الصعبة ويبقى المهم هو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية المتخذة.

بدورها الدكتورة نجاة أبو زور والتي أعلنت عن افتتاح عيادتها مجانا لأسبوع كامل، مشيرة الى أن هذه المبادرة هي واجب تجاه المجتمع ومؤكدة أن عدد زوار العيادة خلال الثلاث أيام زاد عن خمسين مريض استفاد من المبادرة.

ويصل عدد أطباء المحافظة الى ٨٣٣ طبيب منهم ٦٧٨ يقدمون خدماتهم بكافة الاختصاصات على ساحة المحافظة ونحو ١٥٥ طبيب مسافر.

البعث ميديا-السويداء: رفعت الديك