من جديد.. طيران العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء والسيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكه الأجواء والسيادة اللبنانية اليوم ونفذ طلعات فوق معظم المناطق.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران المعادي خرق الأجواء في الجنوب اللبناني وصولاً إلى جزين ومرجعيون وحاصبيا وجبل برغل والعرقوب ومجرى الليطاني في البقاع الغربي، كما خرق أجواء بيروت وصولاً إلى أعالي كسروان والمتن شمال شرق بيروت.

وأشارت الوكالة إلى أن العدو الإسرائيلي بدأ أعمال الحفريات ورفع السواتر الترابية قبالة متنزهات الوزاني في الجنوب وترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء المنطقة.