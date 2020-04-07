حورية: ترجمة ثقة القيادة تكون بالعمل الجاد وتفعيل دور الحزب

أكد أمين فرع حمص للحزب الرفيق عمر حورية أن ترجم ثقة القيادة تكون من خلال الارتقاء بالمستوى التنظيمي والحزبي، وتوسيع القاعدة الجماهيرية للحزب، وأن المرحلة تحتاج إلى العمل الجاد، وتفعيل دور الحزب، والتواصل مع الجماهير، والإشراف على اللجان المختصة في تلبية حاجات المواطنين وخصوصاً في محاربة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه قيادات الشعب التي نالت ثقة القيادة حديثا على ضرورة تطوير آليات الحزب وأن يجسد الرفيق البعثي دور القدوة في العمل والسلوك، منوهاً لأهمية دور الفرق الحزبية في تفعيل الاجتماعات والتواصل مع الرفاق العاملين والأنصار والجماهير، مؤكدا أهمية أتسام الاجتماعات الحزبية بالحوار المسؤول والبناء ومناقشة المستجدات السياسية في المنطقة والتعامل بكل مصداقية وشفافية في نقل المداخلات والمقترحات من قبل الرفاق البعثيين.

وأكد الرفيق أمين الفرع أن انتصارات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة والرديفة غيّرت الموازين الدولية، وبدأت علائم النصر الشامل تظهر جلية في كل المحافظات السورية.

البعث ميديا- حمص