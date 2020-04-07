بالتفاصيل.. مكافأة قوى الأمن الداخلي

أصدر وزير الداخلية محمد خالد الرحمون قراراً بمنح مكافأة مالية يومية مقدارها 600 ليرة سورية، لكل فرد من كوادر قوى الأمن الداخلي، القائمة على تنفيذ قرار حظر التجول، والصادر عن الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا.

ويجري تطبيق قرار المكافأة المالية اعتباراً من تاريخ 25 آذار الماضي، وحتى انتهاء مهمة تطبيق حظر التجوّل، بحسب القرار المنشور على صفحة “وزارة الداخلية” في “فيسبوك”.

وقررت الحكومة مؤخراً حظر التجول ضمن المحافظة الواحدة، من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ6 صباحاً كل يوم، وبدأ تطبيق القرار من 25 آذار الماضي وحتى إشعار آخر، ثم مُنع التنقل بين كل محافظة وريفها في جميع الأوقات بدءاً من 29 آذار وحتى إشعار آخر.

وبعدها، حظرت الحكومة تجوّل المواطنين بين المحافظات، اعتباراً من 31 آذار ولغاية 16 نيسان 2020، تلاها حظر تجوّل المواطنين في جميع أنحاء سورية، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بمعدل 18 ساعة في كل منهما، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

وتأتي قرارات حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإغلاق مختلف الأماكن التي تحدث تجمعات، وإيقاف وسائل النقل الجماعي مؤقتاً.

وظهر فيروس كورونا “كوفيد-19” في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، وسجّلت سورية 19 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشفيت حالتان، أي بقيت 15 إصابة.

ووافقت الحكومة قبل أيام على صرف مكافأة شهرية للكادر الصحي العامل بشكل مباشر في التصدي لوباء كورونا، وذلك ضمن وزارات “الصحة” و”التعليم العالي” و”الدفاع”، بمعدل 50 ألف ليرة للأطباء، و30 ألف ليرة للفنيين والكوادر الإدارية، على أن يتم منح المكافأة لمدة شهرين.

وقدّمت “وزارة الاتصالات والتقانة” أيضاً عرضاً مجانياً لمدة شهرين للأطباء والعاملين في وزارتي “الصحة” و”التعليم العالي”، يتضمن ألف دقيقة وألف رسالة وألف ميغابايت للإنترنت، من شركتي “سيريتل” “MTN”، ويشمل الأرقام المسبقة واللاحقة الدفع المخصصة للاتصال من خليوي إلى خليوي، لتكون مساهمة في تسهيل عمل الكوادر الطبية.