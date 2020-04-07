بعد تدهور حالته.. جونسون في العناية المركزة

بعد تدهور حالته الصحية وتفاقم معاناته جراء إصابته بفيروس كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية نقل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى وحدة العناية المركزة.

المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ذكر أن حالة رئيس الوزراء تدهورت خلال فترة الظهيرة، وبعد نصيحة فريقه الطبي نقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المشفى وسط لندن.

وأشار إلى أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه، في الوقت الذي لا توجد خطة رسمية للخلافة في بريطانيا، إذا أصبح رئيس الوزراء عاجزا عن القيام بمهام منصبه.

من جهته، تعهد راب بأن تستمر الحكومة البريطانية بتنفيذ الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا.