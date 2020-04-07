افتتاح فرع السورية للتجارة في ريف دير الزور

تم افتتاح فرع المؤسسة السورية للتجارة وذلك خلال جولة الرفيق رائد الغضبان عضو اللجنة المركزية أمين الفرع، والرفيق عبد المجيد الكواكبي محافظ دير الزور، على قرى الريف الشمالي لمحافظة دير الزور، حيث تم الاطلاع على الواقع المعيشي واتخاذ الاجراءات الاحترازية للتصدي والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الرفيق الغضبان على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة السورية وخاصة بمنع التجوال، مشددا على ضرورة توفر المواد الغذائية في الأسواق ومنع التجمعات وتوفير الخبز للمواطنين.

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي