تسجيل حصيلة خالية من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

أعلنت الصين أنها لم تسجل أي حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني أو إصابة محلية جراءه.

حيث نقلت وكالة شينخوا عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة محلية جديدة في البر الرئيسي الصيني، فيما كانت هناك 32 حالة إصابة جميعها وافدة من الخارج ما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة الوافدة إلى 983.

وأضافت اللجنة بأن مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضرراً، لم تسجل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس، أمس.