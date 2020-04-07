طهران تبدأ المرحلة الثانية من خطة مكافحة كورونا

أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي أن الوزارة ستنفذ بدءاً من اليوم المرحلة الثانية من خطة مكافحة فيروس كورونا في إيران وذلك من خلال إجراء فحوصات واختبارات الكشف عن المرض بشكل واسع النطاق.

ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية عن نمكي قوله في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي: سنبدأ المرحلة الثانية من خطة السيطرة على كورونا حيث سنتوجه إلى الأشخاص عديمي الأعراض الذين هم مصدر العدوى ولهذا نحتاج إلى إجراء فحوصات واختبارات مكثفة.

وأوضح نمكي أن التشخيص السريع وفصل الحالات المشتبه بها أدى إلى علاج الكثير من الحالات دون الرجوع إلى المستشفيات التي بدأت تشهد انخفاضاً في الحالات التي يتم إرجاعها إليها، لافتاً إلى أن ما يقارب 30 إلى 50 بالمئة من أسرة المستشفيات فارغة من المرضى في الوقت الراهن.

وأشار نمكي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تبايناً في نسبة عدد الوفيات إلى عدد المصابين، مبيناً أن إيران باتت في المركز السابع عالمياً من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور أعلن أمس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ 60 ألفاً و500 شخص والوفيات 3739 حالة لافتاً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفاً و236 شخصاً.