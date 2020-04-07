07, 04, 2020 - 6:47 مساءً
طهران

طهران تبدأ المرحلة الثانية من خطة مكافحة كورونا

صحة   135

أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي أن الوزارة ستنفذ بدءاً من اليوم المرحلة الثانية من خطة مكافحة فيروس كورونا في إيران وذلك من خلال إجراء فحوصات واختبارات الكشف عن المرض بشكل واسع النطاق.

ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية عن نمكي قوله في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي: سنبدأ المرحلة الثانية من خطة السيطرة على كورونا حيث سنتوجه إلى الأشخاص عديمي الأعراض الذين هم مصدر العدوى ولهذا نحتاج إلى إجراء فحوصات واختبارات مكثفة.

وأوضح نمكي أن التشخيص السريع وفصل الحالات المشتبه بها أدى إلى علاج الكثير من الحالات دون الرجوع إلى المستشفيات التي بدأت تشهد انخفاضاً في الحالات التي يتم إرجاعها إليها، لافتاً إلى أن ما يقارب 30 إلى 50 بالمئة من أسرة المستشفيات فارغة من المرضى في الوقت الراهن.

وأشار نمكي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تبايناً في نسبة عدد الوفيات إلى عدد المصابين، مبيناً أن إيران باتت في المركز السابع عالمياً من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وهذا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الكوادر الصحية والعلاجية في البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور أعلن أمس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ 60 ألفاً و500 شخص والوفيات 3739 حالة لافتاً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفاً و236 شخصاً.

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