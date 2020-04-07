07, 04, 2020 - 12:58 مساءً
فرصة لهطل أمطار خفيفة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

فرصة لهطل أمطار خفيفة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

محليات   142

 

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الساحلية.

في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة للانخفاض، غداً، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية والشمالية.

قد يعجبك أيضاً

مقتل إرهابيين حاولوا التسلل إلى الريف الشرقي لمدينة القامشلي

admin 0

البطريرك أفرام الثاني يدشن النصب التذكاري لشهداء مذبحة السريان في القامشلي

SIWAR 0

دورة استثنائية لمعرض سيريامودا في آذار القادم بدمشق

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *