فرصة لهطل أمطار خفيفة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار خفيفة على المناطق الساحلية.

في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة للانخفاض، غداً، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية والشمالية.