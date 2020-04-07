ويليان يعلن رحيله عن البلوز

أعلن البرازيلي ويليان، انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي في صيف العام الحالي، بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع نادي كرة القدم اللندني بشأن تمديد عقده، من دون التوصل إلى اتفاق.

وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما لبرنامج “إكسبيدينتي فوتبول” الذي تبثه شبكة “فوكس سبورتس” البرازيلية: “مع تشيلسي، انتهى الأمر. الجميع يعلم بأن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة. التجديد أمر شائك”.

وكشف أن “تشيلسي اقترح (التمديد) عامين إضافيين وأنا أردت ثلاثة. توقفنا عن الحديث، لن تكون هناك مفاوضات إضافية”، متابعا “في الوقت الحالي، لا أفكر في العودة إلى البرازيل، وهدفي البقاء في أوروبا”.