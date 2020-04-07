المركزي: تأجيل سداد أقساط قروض ذوي الدخل المحدود

طلب مصرف سورية المركزي من كافة المؤسسات المالية المصرفية الاضطلاع بدورها الاجتماعي وتشميل قروض ذوي الدخل المحدود في تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة.

وأوضح المركزي في قرار له يأتي لتوضيح الاستفسارات المثارة حول بعض مواد قرار مجلس النقد والتسليف بخصوص تأجيل سداد كل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا المستجد مبينا أن “الأقساط المستحقة تشمل كافة الأقساط غير المسددة للقروض غير المتعثرة في مرحلتيها الأولى والثانية الممنوحة للعملاء”.

ويلزم القرار كل المؤسسات المالية المصرفية “بتأجيل كافة أقساط القروض المشملة بقرار مجلس النقد والتسليف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي على أن يتم تحديد الشرائح والقروض المستفيدة من التأجيل وتاريخ سريانه وتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمركزي بها خلال مهلة أقصاها 13-4-2020 مع بيان نسبة كل شريحة من إجمالي التسهيلات الممنوحة”.

ويتوجب بناء على القرار إعلام العملاء المتأثرين من انتشار فيروس كورونا المستجد والمعنيين باقتطاع أقساط القروض المستفيدة من سماحية تأجيل الأقساط سواء من خلال الإعلان عن القروض والشرائح المستفيدة من التأجيل على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسات أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

كما أعرب المركزي عن تقديره لمبادرات المؤسسات المصرفية العامة والخاصة التي أعلنت تأجيل سداد أقساط القروض على شرائح مختلفة من العملاء بدون فرض أي التزامات أو فوائد جديدة على العملاء.