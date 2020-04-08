إزالة خيم الاعتصام من ساحة النور بطرابلس

أزال الجيش اللبناني، الليلة الماضية، الخيم التي نصبها معتصمون في ساحة النور وسط مدينة طرابلس، منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي، وأعاد فتح الساحة أمام حركة السير.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن وحدات الجيش اللبناني عملت على تطويق مداخل ومخارج الساحة كافة ورفع العوائق الإسمنتية وفتح الطرق المؤدية إليها وإزالة الخيم الموجودة في محيط الساحة وداخلها وفي وسطيات الطرق المتفرعة منها.

بالمقابل، داهمت وحدات من الجيش منطقة القبة في طرابلس وأوقفت عدداً من الأشخاص الذين اعتدوا على عناصر الجيش والقوى الأمنية خلال الاشتباك الذي حصل داخل سجن القبة ومحيطه، بين السجناء وبعض الأهالي من جهة والجيش والقوى الأمنية من جهة أخرى، ما أدى إلى إصابة 10 عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي و8 سجناء بحالات اختناق وجروح ورضوض مختلفة، حيث عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ميدانياً فيما عمل فوج إطفاء طرابلس والدفاع المدني والصليب الأحمر على إطفاء حريق نشب داخل السجن ومحيطه.