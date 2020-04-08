إغلاق 365 محلاً تجارياً بحمص خلال شهر

تواصل اللجان المشكلة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع مجلس محافظة حمص متابعة الواقع الخدمي بجولات ميدانية يومية على المحال التجارية في المدينة، وخاصة المواد الغذائية والخضار والفواكة ومحال الجملة، للوقوف على أسعار المواد ولكافة القطاعات، وقمع المخالفات والتلاعب بالأسعار وتنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين.

حيث بلغت الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي 503 ضبوط وإغلاق 365 محلاً تجارياً إغلاقاً إدارياً بالإضافة لـ 4 إحالات إلى القضاء.

المهندس رامي اليوسف، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، صرح لـ “البعث ميديا ” أن الضبوط شملت 113 ضبطا لعدم تداول فواتير نظامية، و41 ضبطا للبيع بسعر زائد، و69 ضبطا بدل خدمات، و18 ضبطا لحوم حمراء وبيضاء، و25 ضبطا للأفران، وضبطين للامتناع عن البيع، و5 ضبوط مواصفات مخالفة، بالإضافة لـ 16 ضبطا للمحروقات (غاز – بنزين – مازوت )، وضبط للإتجار بالدقيق التمويني والخبز، وضبطين لعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، وضبط للإتجار بالمواد الإغاثية و11 ضبطا متفرقات.

وأشار إلى أنه تم سحب 92 عينة خلال الفترة ذاتها من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة، وبينت التحاليل أن 40 عينة مخالفة و22 مطابقة و30 عينة قيد التحليل.

كما لفت إلى أن عدد الضبوط التي تم المصالحة عليها وصل لـ 357 ضبطاً وعدد الدوريات المسيرة بالمدينة 417 دورية، مضيفاً أنه بلغ عدد الشكاوى الهاتفية والخطية والالكترونية الواردة إلى المديرية خلال هذه الفترة 125 شكوى تم معالجة 85 منها.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد