برينان: أمام بلدان الشرق الأوسط فرصة احتواء تفشي كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من أن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلا أن المنطقة لا تزال أمامها فرصة لاحتواء تفشي الفيروس.

ونقلت رويترز عن مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي للمنظمة ريتشارد برينان قوله: “نحتاج بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة العامة التي أثبتت فاعليتها مثل الرصد المبكر والفحص المبكر وعزل المصابين”.

بدوره قال جوي يوب سون منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في السودان في بيان: “إذا لم يكن هناك تنسيق ملائم فقد يتعطل أو يفشل توصيل المساعدات الإنسانية كأحد تداعيات كوفيد 19”.

ووفقاً لوكالة رويترز فإن المنظمة سجلت ما يفوق 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق البحر المتوسط التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.