الاحتلال التركي يسرق كميات من القمح وينقلها إلى تل أبيض

ذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي جهزت نقطة عسكرية ضخمة جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي، وزودتها بالآليات العسكرية، وحصنت المواقع التي احتلتها في قرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين، بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.

المصادر أشارت إلى أن قوات الاحتلال التركي أقدمت على الاستيلاء وتجهيز قطعة أرض بمساحة 15 دونماً تقريباً شرقي بوابة رأس العين المحتلة، ومن المتوقع استخدامها كساحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.

كذلك أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال التركي نقلت ما تبقى من الأقماح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.