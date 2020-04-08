رفع سقف السحب الأسبوعي من صرافات التجاري إلى خمسمئة ألف ليرة

أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع سقف السحب الأسبوعي للمتعاملين من الصرافات الآلية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية بدلا من ثلاثمئة وخمسين ألفا.

وأوضح المصرف في بيان له أن رفع سقف السحب الأسبوعي يتم من خلال طلب خطي يتم تقديمه من قبل المتعامل إلى أي فرع من فروع المصرف وفقا لشروط العقد بينه وبين المصرف علماً أن الحد الأقصى للسحب في المرة الواحدة سبعون ألف ليرة.

وفيما يتعلق ببطاقة الصرّاف وتمديد صلاحيتها أشار المصرف إلى أنه لا يمكن تمديد تاريخ انتهاء فعالية البطاقة لفترة إضافية لأن تاريخ الصلاحية مبرمج مسبقا على بيانات البطاقة الموجودة مع المتعامل ويتطلب الأمر استلام بطاقة جديدة، موضحا أن جميع فروع ومكاتب المصرف مستمرة في عملها يومياً.