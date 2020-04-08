08, 04, 2020 - 10:16 صباحًا
التجاري

رفع سقف السحب الأسبوعي من صرافات التجاري إلى خمسمئة ألف ليرة

اقتصاد-الاقتصاد المحلي   141

أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع سقف السحب الأسبوعي للمتعاملين من الصرافات الآلية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية بدلا من ثلاثمئة وخمسين ألفا.

وأوضح المصرف في بيان له أن رفع سقف السحب الأسبوعي يتم من خلال طلب خطي يتم تقديمه من قبل المتعامل إلى أي فرع من فروع المصرف وفقا لشروط العقد بينه وبين المصرف علماً أن الحد الأقصى للسحب في المرة الواحدة سبعون ألف ليرة.

وفيما يتعلق ببطاقة الصرّاف وتمديد صلاحيتها أشار المصرف إلى أنه لا يمكن تمديد تاريخ انتهاء فعالية البطاقة لفترة إضافية لأن تاريخ الصلاحية مبرمج مسبقا على بيانات البطاقة الموجودة مع المتعامل ويتطلب الأمر استلام بطاقة جديدة، موضحا أن جميع فروع ومكاتب المصرف مستمرة في عملها يومياً.

قد يعجبك أيضاً

إنهاء المرحلة الأولى لمحطة تحويل المعمل الجديدة بالسويداء

Ebtesam 0

الدفاع الروسية: فومين والسفير أديرير بحثا الوضع في سورية

azez 0

سلسلة تفجيرات تهز تايلاند وتسفر عن إصابة 27 شخص

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *