الرئيس الإيراني: صندوق النقد الدولي يتبنى سياسة أحادية الجانب تجاه طهران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده قدمت طلباً لصندوق النقد الدولي لمنح إيران قرضاً لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا إلا أن الصندوق لم يلتزم بمسؤوليته متبنياً سياسة أحادية الجانب.

روحاني لفت، خلال اجتماع الحكومة، إلى أن إيران تدفع حصتها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجزء من احتياطاتها تحت تصرفه، مضيفا بأنه إذا كان الهدف من رفض الطلب هو التمييز بين إيران والدول الأخرى فهذا غير مقبول، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخرق دعوات منظمة الصحة العالمية للتعاون في مكافحة الأمراض والأوبئة العالمية.

في السياق، اعتبر الرئيس الإيراني أن بلاده اجتازت المرحلة الأولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غداً أو بعد غد، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من المواجهة السبت المقبل، وستكون أصعب من المرحلة الأولى، داعياً الشعب الإيراني إلى مشاركة واسعة وجدية في الجهود المبذولة للحد من انتشاره.

كذلك أعرب عن أمله في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب على صعيد إنتاج المستلزمات الطبية.