بالذكرى 73 لتأسيس الحزب.. وضع حجر الأساس في مدرسة الإعداد الحزبي بدير الزور

بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، قام الرفيق رائد الغضبان، عضو اللجنة المركزية أمين الفرع، والرفيق عبد المجيد كواكبي، محافظ ديرالزور، بوضع حجر الأساس في مبنى مدرسة الإعداد الحزبي القديم وتفقد سير العمل لمشروع إعادة تأهيل المدرسة.

الرفيق الغضبان هنأ الرفاق الحضور بهذه المناسبة الخالدة، منوها بتجربة الحزب الناجحة حيث انتقلت من مراحل متقدمة إلى مراحل أكثر تحديثاً وتقدماً بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وشارك في الجولة الرفاق أعضاء قيادة الفرع، والرفاق أمناء الشعب الحزبية، والرفيق رئيس مجلس المحافظة، والرفيق نائب المحافظ، والرفاق أعضاء المكتب التنفيذي، والرفيق أمين فرع الشبيبة، ومدراء الدوائر الحكومية، والرفيق مدير مدرسة الإعداد.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي